Boninho faz piada com 'vida de demitido' e diz o que motivou saída da Globo

"Procurando emprego, me contratem." Foi com essa abordagem que Boninho iniciou sua palestra no Rio Market 2024, um evento promovido pelo Festival do Rio, na manhã de hoje. O tema do papo com o diretor era "O desafio de falar com o grande público".

Durante os pouco mais de 30 minutos de palestra, Boninho - que anunciou há um mês a saída da Globo após 40 anos - fez diversas piadas sobre a "vida de desempregado". Ele riu com o público sobre não fazer mais parte da emissora a partir do ano que vem e falou que está em busca de "novos projetos".

"Vim aproveitar, logo de manhã, para pedir emprego. No finalzinho tenho aqui alguns cartões, vou passar, e quem quiser me empregar, vou adorar", iniciou assim a palestra.