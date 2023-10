Patrícia Poeta irá comemorar seu aniversário de 47 anos em uma festa de halloween em São Paulo, no próximo dia 20 de outubro. A apresentadora do Encontro planeja um festão para 500 convidados, entre anônimos e famosos, e a coluna descobriu alguns detalhes do evento.

Ana Maria Braga, César Tralli, Ticiane Pinheiro, Cátia Fonseca, Luciana Gimenez e Rodrigo Bocardi foram alguns dos convidados famosos, além, é claro, das amigas do matinal, Tati Machado e Valéria Almeida.

O aniversário contará com um forte esquema de segurança, incluindo reconhecimento facial para os convidados, evitando penetras.