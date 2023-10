Biancardi não teve a companhia de nenhum familiar de Neymar no hospital, ela estava acompanhada dos pais e uma amiga. Rafaella Santos está nos Estados Unidos, visitando a Disney com amigos, Neymar pai acompanhava o filho na Arábia Saudita, e Nadine Gonçalves não apareceu no local.

Assim que soube do nascimento da filha, Neymar seguiu para o Brasil em um jatinho e aterrissou no país por volta das 13h40 de hoje. Ele deixou a Arábia Saudita ontem de madrugada - 1h10 no horário de lá, 19h10 no horário de Brasília. O voo fez uma parada nas Ilhas Canárias (Espanha).

Segundo fontes, o jogador seguiu de helicóptero para a maternidade, em São Paulo.

O jogador recebeu a liberação do time Al-Hilal para viajar ao Brasil. "O técnico Jorge Jesus deu permissão a Neymar para viajar para seu país, devido à sua recém-nascida menina", diz o comunicado do Al-Hilal.

A assessoria de imprensa de Neymar foi procurada diversas vezes hoje para comentar o nascimento de Mavie, mas disse "não ter informações".

Maternidade luxuosa

Inaugurada no ano passado na Vila Olímpia, bairro nobre de São Paulo, a maternidade São Luiz Star, escolhida por Bruna Biancardi, é considerada de luxo. Segundo a Veja, em reportagem no ano passado, a diária da suíte presidencial chega a custar R$ 12 mil, com um cômodo para a mamãe e outro para acompanhantes. O quarto "luxo" tem diária de R$ 7 mil.