Dinorah Santana viveu um relacionamento com Daniel Alves por quase 10 anos (entre 2002 e 2011) e teve dois filhos com ele. Em janeiro deste ano, após a prisão do jogador, acusado de agressão sexual, ela deu uma série de entrevistas no Brasil e na Espanha o defendendo, mesmo separados há 12 anos. Hoje, diz se arrepender.

Em entrevista exclusiva, Dinorah afirma que foi orientada pelos advogados de Daniel Alves a ensaiar falas para dizer à imprensa e conta, pela primeira vez, que decidiu se separar do atleta após lidar com diversas traições. Daniel Alves e equipe não comentaram as novas acusações.

A coluna apurou que Dinorah está em uma briga na Justiça com Daniel Alves por conta de pagamentos atrasados — dos últimos cinco anos — de pensões alimentícias dos filhos. Uma ação em cima de um valor milionário que corre em segredo de Justiça no Fórum de Santana de Parnaíba, São Paulo.