Flagra! Protagonista de 'Mania de Você' vive romance com colega de elenco

Só love! Gabz, protagonista de "Mania de Você" (Globo) no papel de Viola, curtiu a noite de domingo agarradinha com um colega de elenco, o ator Jaffar Bambirra, que vive Iberê na trama.

Este colunista flagrou os dois em total clima de romance no Festival Vozes, que aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio.

O romance dos atores foi antecipado pelo colunista Fefito, do Terra, em agosto. E, segundo fontes desta coluna, eles não escondem mais de ninguém que estão juntos, e se sentem bastante à vontade nas reuniões do elenco fora das gravações.