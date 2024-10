Contrato chega ao fim? O que se sabe sobre futuro de Ana Hickmann na Record

Outro ponto levantado é que Ana Hickmann já teria acertado com a RedeTV! para comandar um programa na emissora em 2025.

Fontes da coluna afirmam que qualquer conversa da apresentadora com outro canal aconteceu apenas de forma bastante prematura, sem nada realmente acertado. Apenas em forma de "sondagem".

No entanto, existe, de fato, uma porta aberta para uma conversa com a RedeTV!. Ainda mais considerando que Edu Guedes, noivo da apresentadora, é contratado da emissora.

Em paralelo, Ana Hickmann e Edu Guedes têm atrelado a imagem para além da vida pessoal. Os dois, segundo fontes, estão pensando cada vez mais em projetos profissionais juntos.

Procurada pela coluna, a assessoria de Ana Hickmann confirma apenas que o contrato com a Record está previsto para acabar em dezembro. "Não temos nenhuma novidade ainda", dizem. A Record informa que não comenta sobre contratos.