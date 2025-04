'Ritas' abre É Tudo Verdade com alma roqueira e multifacetada de Rita Lee

Com montagem também de Oswaldo, que assina o roteiro ao lado de Karen Harley e Fernando Fraiha, "Ritas" sabiamente entrelaça não só as várias Ritas, mas também várias linhas narrativas da trajetória da primeira e maior roqueira do Brasil. Partindo de uma grande entrevista inédita inicial, realizada por Karen, em que Rita fala de suas origens, de sua carreira e sua espiritualidade, a narrativa se completa com imagens preciosas de arquivo e com outras registradas por ela mesma com seu celular de seu dia a dia entre plantas, gatos, anotações e memórias.

A costura muito bem equilibrada entre a persona pública e a persona privada da roqueira é o que tira "Ritas" do tom solene e o insere em um filme muito pessoal, quase como se a própria Rita tivesse ela mesma montado sua história em vídeo e imagens.

O nome "Ritas" surgiu justamente no processo de edição, quando Oswaldo mergulhou nas tantas facetas da artista. "É muito difícil contar uma trajetória de uma pessoa tão influente em tantas linhas diferentes como Rita. Em questão de linguagem, como colocar isso de uma forma colorida, pop digestiva? Estava ficando meio quadrado, mas quando veio esse insight e falamos: "São várias pessoas aqui, são vários e vários", comentou Oswaldo em conversa com o Splash UOL.

Roqueira, escritora, cantora, atriz, ambientalista, mulher, mãe, Rita Lee conta sua própria história em "Ritas" Imagem: Divulgação

"Poderia fazer um documentário sobre o lado atriz dela, o musical nem se fala, o lado mãe, mulher, toda a frente que abriu portas para tudo isso. Então é muito rico pegar um personagem como esse e poder escolher o que você vai contar. E, nesse caso, eu estou contando muitas facetas dela. Então a Rita representa muito pra muita gente e vai continuar representando para as novas gerações."

Grande acerto este, o de não trazer entrevistas com personalidades sobre a genialidade dela, o que seria natural, dada sua influência, colaboração com nomes como Elis Regina, João Gilberto, sua amizade com Caetano Veloso e Maria Bethânia, entre tantos outros. No entanto, mais natural é ouvir Rita, que sempre teve muito a dizer e também sempre escutou muito. É a voz dela que nos guia, permeando uma narrativa que é como a própria personalidade de Rita, modulada entre a doçura e a acidez, o tom incisivo e a poesia, a irreverência e a introspecção.