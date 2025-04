Em "Pathernope", Paolo Sorrentino investiga a beleza e a liberdade feminina

Celeste Dalla Porta é a jovem Parthenope, a própria encarnação da beleza no novo filme de Paolo Sorrentino Imagem: Divulgação

"Todas as vezes que eu quis conversar com as pessoas sobre essa ideia melancólica e dolorosa da passagem do tempo, os homens mudaram de assunto já com as mulheres, eu consegui falar disso muito bem", comentou Paolo Sorrentino em conversa com esta coluna no Festival de Cannes 2024. "Os homens tendem a ser acometidos por uma infantilidade, que faz com que eles meio ignorem perguntas profundas", disse o diretor, para quem a mulher entende melhor a efemeridade da vida e da beleza. Por isso, "Parthenope" tanto celebra a beleza feminina e a de Nápoles, mas também critica a eterna busca pela juventude.

A leveza descuidada da juventude, com o passar dos anos, dá lugar ao peso do dia a dia, das contas a pagar, dos amores perdidos, das frustrações, do luto e do próprio envelhecimento. Mas será possível envelhecer com alguma leveza? Ganhar de fato alguma sabedoria? Chegar à meia idade e, em vez de comprar um

Celeste Dalla Porta é a personagem-título de "Parthenope", novo filme de Paolo Sorrentino Imagem: Divulgação

Porsche e fazer implante de cabelo, apenas olhar nos olhos a fera do tempo? No caso das mulheres, não sucumbir a procedimentos estéticos desmedidos e entender que a beleza que jovens como Parthenope carregam um dia cedem lugar a outro tipo de beleza, mais densa, mais calma, se encarada com sabedoria?

Tudo isso parece muito profundo, talvez arrogante ou filosófico. Quem sabe até enfadonho em tempos de cinema frenético, a prisão dos vídeos curtos das redes sociais e cortes rápidos. Sorrentino dá de ombros para tudo isso. Para tratar da passagem do tempo e também de um tempo que não passa, que parece parar e ficar em suspenso feito o ar quente de Nápoles, ele gasta todo o tempo possível. Estica os planos, as sequências, filma coreograficamente (uma característica muito sua, confira "O Divo", de 2008, grande exemplo disso) cada movimento de Pathernope.