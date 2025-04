Para Jamie Foxx, negros na produção protegem narrativa negra: 'Emocionante'

Dividido em duas partes, "Artistas Negros Conquistam Hollywood" tem um nome original em inglês que pode ser hermético para quem não trabalha no audiovisual: "Number One on the Call Sheet". Por "call sheet", entenda-se a "Ordem do Dia", a ficha técnica que o diretor assistente de um filme ou série entrega à equipe com todas as informações das filmagens do dia seguinte: a locação, os objetos de cena, os nomes da equipe (diretor, diretor de fotografia etc), quantos figurantes estarão nas cenas e, claro, o elenco principal.

Ser o "número um" desta chamada significa ser o grande astro ou estrela, a figura mais importante do projeto. Obviamente, para se tornar o "number one on the call sheet" é preciso percorrer, em geral, um longo caminho. Em um mundo em que o racismo estrutural infelizmente ainda é presente, para artistas negros e negras esse caminho é mais árduo, mas estar no topo da lista é também mais simbólico e exemplo para gerações de hoje e do futuro.