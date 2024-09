Nicole Kidman agita Veneza com 'Babygirl': 'Todos merecem o orgasmo'

Me questionei: "Como posso me entregar a esse personagem sem trair minha diretora?", porque sou uma atriz que se entrega ao diretor. Para "Babygirl", não pensei no corpo, mas na história para a qual me entreguei. Sabia que Halina não me exploraria. Não me senti explorada. Fiz este filme porque me interesso pela relação que as mulheres têm com seus corpos e no "gap do orgasmo" entre homens e mulheres. Porque a lacuna existe, mas todos merecemos o orgasmo!

Segundo longa de Halina, que se tornou conhecida como diretora com o sangrento "Bodies bodies bodies", "Babygirl" é "um filme sobre o desejo feminino e sobre uma mulher em uma crise existencial", como definiu a cineasta.

Se por um lado Romy é racional como os robôs de sua empresa e sabe liderar sua equipe, sobretudo sua assistente Esme (Sophie Wilde), com firmeza, por outro ela cai como uma presa fácil nos encantos e na lábia de Samuel (Dickinson), que já encanta a futura chefe no primeiro encontro, por acaso, quando controla um cachorro que ameaça atacá-la a caminho do trabalho.

Se na empresa e na vida, ela comanda, no jogo de sedução, a priori é ele quem exerce controle e fascínio sobre ela. Os caminhos levam, claro, a um envolvimento. Questões como o que é politicamente correto, o que é um jogo sexual consentido pelos dois, onde começa o envolvimento emocional e onde terminam os limites vão se revelando de forma engenhosa, em uma trama que não julga os personagens ou traz resoluções simplistas, mas que revela o quão contraditórios e complexos são os desejos e a própria natureza humana.

Nicole Kidman e Harris Dickinson em cena de 'Babygirl' Imagem: Divulgação

Falar do prazer da mulher também é parte importante desta trama que foge o tempo todo de soluções e interpretações rasas. A forma como Halina trata da ignorância masculina a respeito do que excita as mulheres é tão honesta e direta que chega a ser desconcertante. "Este filme também é sobre o orgasmo feminino, sobre o imenso 'gap do orgasmo'. Eu digo isso a vocês, anotem isso, homens. Isso também faz parte da graça deste filme", brincou, mas falando muito seriamente, a cineasta.