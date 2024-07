Filme de Walter Salles concorre ao Leão de Ouro do Festival de Veneza

O longa também integra a competição do Festival de Toronto, que ocorre logo após Veneza, e faz no evento que é considerado, assim como italiano, uma prévia da corrida ao Oscar 2025.

O cineasta Walter Salles no set de "Ainda Estou Aqui", seu novo filme que concorre no Festival de Veneza 2024 Imagem: Alile Dara Onawale / Divulgação

"Estamos felizes de ir a Veneza com um filme tão pessoal. O livro de Marcelo me marcou profundamente, e nos convida a olhar essa história do ponto de vista de sua mãe, Eunice. No centro desse relato há uma mulher que teve que se reinventar e romper com os laços patriarcais das famílias brasileiras. Eunice, em sua contenção, traça uma forma de resistência incomum. O livro e o filme podem ser vistos como um relato sobre a reconstrução de uma memória individual conduzida por essa mulher, que se sobrepõe à busca pela reconstrução da memória de um país, o Brasil. Essa sobreposição entre o pessoal e o coletivo é uma das razões pelas quais quis fazer este filme. A busca da família Paiva se confunde com a luta pela redemocratização do Brasil", declarou o diretor Walter Salles.

Marcelo Rubens Paiva pontuou que a participação de "Ainda Estou Aqui" no Festival de Veneza é um presente à sua família, descendente de italianos. "Ter um livro adaptado por Walter Salles, que conheceu minha família e viveu aquele período como testemunha, honra a nossa família", declarou o escritor.

Ainda sem data de lançamento no Brasil, "Ainda Estou Aqui" tem produção da VideoFilmes, da RT Features e da Mact Productions, além de coprodução com Arte France Cinéma e Globoplay. O roteiro é assinado por Murilo Hauser e Heitor Lorega.

Competição equilibra bem filmes aguardados como "Coringa 2" e novos diretores

A lista de filmes em competição traz ainda outros longas aguardados. Depois de levar o Leão de Ouro em Veneza 2019 com "Coringa", Todd Phillips volta ao festival com "Joker: Folie à Deux", o "Coringa 2", com Joaquim Phoenix e Lady Gaga. Da Argentina, concorre "Kill the Jockey", de Luis Ortega.