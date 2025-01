O erro da Globo que pode ser fatal para o BBB 25 na TV

Era óbvio que a estreia do BBB 25 teria a audiência mais baixa da história. Os piores números tinham sido em torno de 22 pontos no BBB 19 e no 24. Mania de Você nem sempre consegue tudo isso. Ou seja, a matemática expõe parte importante do problema.

Já escrevi algumas vezes aqui que me divirto muito assistindo "Mania de Você". Aposto que ainda se tornará um clássico cult, como o filme "The Room", do Tommy Wiseau, ou o programa da "Fadinha do Brasil", na RedeTV!, mas isso é problema meu. A novela não poderia estar indo ao ar do jeito que existe atualmente.

Reter audiência é difícil, mas convencer a voltar é ainda pior. Se a fuga continuar acontecendo novela após novela, a reação será cada vez mais difícil. O BBB tem a vantagem de ostentar todo um ecossistema de novidades contínuas por conta do pay-per-view, se estabelecendo como um assunto quente nas redes sociais e impulsionando a repercussão do programa. Mas para que isso continue sendo verdade, demanda uma saúde sustentável da programação linear.

O extravagante Mavi não conseguiu dar um fim à vida de Rudá e seu relacionamento com Viola, mas poderá ser responsabilizado pelo ponto final na TV como conhecíamos? Nunca torci tanto contra um vilão.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.