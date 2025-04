Chico Barney e Bárbara opinam: como a Globo pode mudar o BBB?

O BBB 25 se aproxima do fim sem ter empolgado o público. Nesse caso, como garantir que a próxima edição do reality tenha melhores resultados de audiência? É o que Chico Barney e Bárbara Saryne questionaram no Central Splash.

Para Chico, a Globo tem dado a impressão de que está tentando resolver algo que não é de fato o problema da edição. Como se "estivesse dando um remédio de raiva para um cachorro com sarna". Ele defende que o Sincerão não é um local para criar conflitos, mas para debater aqueles que já existem.