'Gostavam de me ver mal': como Victor Hugo enfrentou o pós-BBB 20

O ex-BBB Victor Hugo contou as dificuldades que enfrentou com os haters e o bullying sofrido na internet após sair do Big Brother Brasil 20 e afirmou que as pessoas gostavam de vê-lo mal, contou em entrevista ao Camarote do Chico Barney, do Canal UOL.

Eu sentia um sadismo, porque as pessoas gostavam de me ver nessa situação [mal]. Não sei, era uma coisa meio grotesca. E aí eu comecei também a mudar a maneira como eu pensava as coisas.