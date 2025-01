Maior da história: Bambam tem razão no que diz em doc do BBB

Os fãs das edições mais recentes, sobretudo a do BBB 20 e 21, costumam ficar irritados com essa declaração. Mas é um pouco difícil de refutá-la.

Bambam pode não ter a popularidade de Juliette, o magnetismo pessoal de Davi Brito, o talento de Manu Gavassi ou a repercussão na mídia de Rafa Kalimann. Mas, desde 2002, ele é sinônimo de BBB. Uma marca indelével no etos da cultura nacional.

Lá no comecinho do século, quando o formato estreou por aqui, a TV aberta ocupava um espaço muito grande na cabeça do povo brasileiro. Não havia concorrência à altura —ainda mais na tela da Globo.

Foi a história de Bambam que ajudou a ensinar o público a acompanhar reality show no Brasil. O próprio Pedro Bial no episódio de estreia do documentário fala sobre isso. "Quando o telespectador identifica alguém sendo vitimizado já é meio caminho andado para ele ganhar."

A audiência faraônica da programação em 2002 não é mais comparável ao que existe hoje, apesar da enorme potência que o BBB possui nas redes sociais. Mas considerando o sucesso dentro da competição e o fato de ter resistido como um ícone do reality por mais de duas décadas, a Kleber o que é de Kleber: Bambam é o ex-BBB definitivo. Desde uma época em que isso não era exatamente um elogio.

