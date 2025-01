Não escolhemos entrevistados pela popularidade, diz diretor de doc do BBB

Kleber Bambam em "BBB: O documentário - Mais que uma espiada" Imagem: Divulgação/Globo

Participantes "históricas" como Grazi Massafera, Sabrina Sato e Cida, campeã do BBB 4, estão entre as entrevistadas. Ariadna e Juliana Alves falarão de diversidade, Emily e Manu Gavassi falarão da evolução do programa com as redes sociais, enquanto campeões como Jean Wyllys, Juliette e Davi falarão de suas vitórias. Ex-apresentadores, como Marisa Orth e Bial, também ofereceram depoimentos.

BBB é reflexo vivo de cada época, diz diretor

Della Latta destaca o poder do reality de influenciar e refletir discussões da sociedade brasileira. "Todas as grandes questões do país estão presentes desde a estreia. Inclusive, algumas questões apareceram dentro do reality, mesmo que a sociedade só tenha sido capaz de discutir de forma mais elaborada mais recentemente", avalia.

As formas como os personagens reagem a determinadas situações muda muito de acordo com sua época. Muda também a forma como o público entende determinados conflitos. Tenho a impressão de que muitos vilões de hoje seriam lidos como mocinhos no passado e vice-versa. Bruno Della Latta

"BBB: O Documentário - Mais que uma espiada" será exibido em quatro dias consecutivos, do dia 7 ao dia 10 de janeiro, na TV Globo, após 'Mania de Você'.