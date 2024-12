Um domingo por ano é muito pouco para Paulo Vieira

Foi muito boa a edição de 2024 do Melhores do Ano, a confraternização da Globo que ocorre anualmente no palco do Domingão. Pela primeira vez durante a gestão Luciano Huck, o troféu foi exibido ao vivo.

Como tem acontecido desde a troca de comando das tardes de domingo, Paulo Vieira surgiu na função de co-apresentador. E mais uma vez fez um excelente trabalho.

Com o texto afiado, brincou com questões do noticiário, como a recente prisão do general que era candidato a vice de Jair Bolsonaro nas últimas eleições, e teceu uma miríade de comentários espirituosos sobre seus colegas de emissora -e de outras emissoras também, quando entoou uma canção ao lado das convidadas Ticiane Pinheiro da Record e Sônia Abrão da RedeTV!.