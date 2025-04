'Vale Tudo': Remake veio lembrar como é bom ver maldade na TV

Fiquei maravilhado com a Maria de Fátima. Acredito que Bella Campos tem plenas condições de ser o arrimo da novela. Agora é uma personagem mais parecida com Dexter Morgan, o serial killer do seriado norte-americano, do que com a versão de Glória Pires. Expressões discretas, quase invisíveis. Sempre tentando armar uma pindureta pra cima dos otários. Realmente encantadora. Fiquei pensando que o BBB precisa de mais participantes dispostos a vender a casa onde a mãe mora para garantir nosso entretenimento.

Bella Campos como Maria de Fátima no primeiro capítulo de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Falando na mãe dela, que atriz extraordinária é a Taís Araújo. Mas a Raquel é uma guia turística muito ruim, fazendo mais barulho que as cataratas em vez de explicá-las. De qualquer forma, parece que o Brasil vai adorar passar raiva com a ética intransigente da personagem. Eu já sou Team Maria de Fátima, com todo o respeito. Lembro de uma comunidade do Orkut que dizia: educação demais é chatice. Nada contra.

Cauã Reymond finalmente está fazendo um tipo diferente de galã, depois de várias novelas seguidas fazendo sempre o mesmo sujeito com cara de triste. Ficou curiosa a abordagem meio Evandro Mesquita, meio Serginho Mallandro para o bon vivant César.

Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) fazem sexo em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Também me diverti com o Ivan de Renato Góes sendo contratado apenas para ser demitido no dia seguinte. Ainda assim, achei que tanto ele quanto a Leila de Carolina Dieckmann formaram o núcleo mais fraco da estreia, com ambos rendendo menos do que estamos acostumados a vê-los. As cenas dos dois pareciam ensaios. Vamos ver o que vem por aí.