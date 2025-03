Chega de Dorival! Precisamos de Galvão Bueno no comando da seleção

Tanto que um evento canônico desde então se tornou aguardar o vídeo do Galvão espinafrando a seleção. Ontem não foi diferente, graças ao bom Deus. Ele esculachou legal.

Dito isso, já não tem mais clima para Dorival continuar como técnico do time. Os comentaristas que são especialistas no assunto pela primeira vez concordam todos com a mesma coisa. Por mim, tudo bem.

O treinador não conseguiu fazer daqueles jogadores uma equipe. Tanto que eles não parecem nem preocupados em ganhar uma Copa do Mundo. É como se estivessem em campo apenas para tentar um dia ocupar a vaga deixada por Denílson no Jogo Aberto de Renata Fan e Ronaldo Giovanelli. Nunca serão.

Com todo esse cenário catastrófico, a única solução viável é Galvão Bueno assumindo a seleção brasileira. Ninguém acompanhou mais a trajetória da amarelinha do que ele ao longo das últimas décadas. E nem viu de perto tantas conquistas diferentes.

A rotina espaçada da seleção não atrapalharia em nada a estreia do seu programa na Band às segundas-feiras, e as Data Fifa também salvariam os compromissos de narração do Brasileirão com o Prime Video, assim como as tratativas dos vinhos da sua marca.

Descer da cabine para a beirada do campo pode ter um efeito ainda mais catártico. Os jogadores respeitam e o público há de vibrar. Finalmente Galvão poderia colocar em prática tudo aquilo que teorizou por tanto tempo. Haja coração.