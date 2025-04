Eliminação de Eva no BBB dá esperaça para o Brasil

Eva foi a última a deixar o BBB 25 em um Paredão bastante acirrado. A saída da sister, que tinha uma torcida forte dentro do jogo ao lado de Renata, causou um uma surpresa dentro da casa. Chico e Bárbara analisam no Central Splash.

O colunista do UOL defende que, caso Eva tivesse permanecido no jogo, tanto o público quanto os participantes teriam uma confirmação do favoritismo de Renata. Chico diz que hoje existe uma dúvida se ela sequer chegará na final.

Chico ainda acredita que, com a saída de Eva, Renata tem a possibilidade de entrar em uma fase muito interessante dentro do jogo.