Na era das bets, TV aberta evita ousar nas apostas e vira mais do mesmo

Apesar de vivermos na era das "bets" em solo nacional, as emissoras de TV estão cada vez menos dispostas a apostar. O jogo de azar pode até patrocinar a programação, mas dificilmente algo diferente surge na grade.

A ordem do dia é testar o que já dá certo. Veja o caso do SBT: em vez de tentar algo diferente para suprir a ausência da Eliana, esticou o Domingo Legal de Celso Portiolli com formatos que já eram de conhecimento prévio. E a próxima grande novidade deve ser o retorno do Chaves (e do Chapolin!) após uns anos em hiato.

Eis que a Globo também resolveu trazer uma inovação no segundo semestre. Estrela da Casa é um reality inédito, mas não necessariamente original, que mistura The Voice com BBB. Dois formatos testados e aprovados pelo público —que estranhou um pouco a mistura, mas acredito que tenha potencial para melhorias em uma próxima temporada.