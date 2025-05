Urach diz que entrar para o pornô 'rasgou sua alma': 'Gostava de ser santa'

E você não sabe lidar com suas emoções, você não sabe lidar com o que as pessoas estão falando, então eu busquei ajuda médica, racionalmente falando, porque a fama é muito louca, a fama é algo que as pessoas não conseguem entender.

Urach explicou que se decepcionou com muitas pessoas que viraram as costas para ela quando passava por situação complicada, e não queria mais sentir desejo de vingança.

Eu disse, eu preciso ser racional. Ninguém quer me ajudar. Ninguém quer. E eu precisava de dinheiro. Eu perdi tudo, tudo, todos os meus carros, todas as minhas economias, foi um TED de um milhão, foi tudo. E eu só disse não porque eu não estava pronta para política, e eu recebi um pé na minha bunda.

E como você vai acreditar nos homens que diziam que amavam a minha alma e eu só valia o que eu tinha? O dinheiro da prostituição era bom, mas o dinheiro que a ex-p*** não tinha mais agora f****-se.

Porque eu sempre fui vingativa, a velha Andressa. E eu tinha coisas para me vingar. E eu não queria voltar a ser a velha Andressa, entende? Eu queria ser uma pessoa boa. Eu queria fazer o que Deus falava, que era dar a outra face, porque isso tá na Bíblia.

A convidada se emocionou no decorrer da entrevista com Chico Barney ao falar que não gostaria mais de trabalhar com pornografia para ganhar dinheiro, se lamentando sobre tudo que já perdeu.