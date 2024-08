O que há de errado com Estrela da Casa, o ornitorrinco do Boninho?

Por ter o bico tão característico dos patos, peludo e com um rabo de castor, cheio de tantas outras características que não parecem se encaixar naturalmente, é difícil não vê-lo como uma mistura dos mais diferentes animais.

O escritor mexicano Juan Villoro diz que a crônica, gênero literário que ficou tão em voga por aqui no período olímpico de Paris, nada mais que o ornitorrinco da prosa. Pois contempla elementos que remetem a quase tudo: novela, reportagem, conto, teatro, entrevista, ensaio e autobiografia.

Enxergo o Estrela da Casa como o ornitorrinco do Boninho. Reúne em um único pacote elementos tão diversos que acabam causando estranheza. E há uma profunda beleza nisso, pelo menos para mim que sou um humilde arauto de coisas estranhas.

Quem espera por um reality musical nos moldes do The Voice, é confrontado pelo confinamento ao estilo Big Brother se impondo com dinâmicas como as provas bate e volta e de resistência, a liderança, a imunidade e a formação de paredão.

Quem espera por um reality de confinamento nos moldes do Big Brother, é assombrado pelo show de calouros típico do The Voice, com bastidores de ensaios, dinâmicas para compor canções inéditas, seleção de covers populares e apresentações ao vivo.

Nessa primeira semana de exibição, o programa encontrou uma certa dificuldade de atingir o coração do público. Por mais que combine características facilmente reconhecíveis, o todo ainda não forma algo que pareça orgânico. E a aparência geral do projeto é importante nesse primeiro contato.