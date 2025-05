Andressa Urach sobre igreja: 'Fui marionete, me queriam na política'

Andressa Urach diz que se sentiu manipulada pela igreja como uma marionete para ser usada na política. A declaração foi dada em entrevista ao Camarote do Chico Barney.

No final desse processo com a igreja, depois de ler a Bíblia três vezes, depois de ver que eu era uma marionete, que eles me queriam na política. E eu ouvi de uma religiosa: 'você é mais útil fora do que dentro [da igreja]'. E eu só queria ser missionária.