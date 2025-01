David Lynch, diretor de 'Twin Peaks' e 'Blue Velvet', morre aos 78 anos

A causa da morte não foi revelada. Em 2024, ele revelou que foi diagnosticado com enfisema desde 2020— ele fumava desde os oito anos. Devido à doença, ele não poderia mais dirigir filmes presencialmente. "Estou preso em casa, goste ou não. Não posso sair. E só consigo caminhar uma curta distância que já fico sem oxigênio", disse à época para revista britânica Sight and Sound.

Fumar era algo que eu adorava, mas no final me incomodou. Fazia parte da vida artística para mim —o tabaco e o cheiro dele, e acender coisas e fumar e voltar e sentar e fumar e olhar para o seu trabalho, ou pensar sobre as coisas. Nada neste mundo é tão bonito. Ao mesmo tempo, está me matando. Então tive que parar. David Lynch

O diretor era conhecido por apresentar em suas obras histórias surrealistas e sombrias com um humor desconcertante. Misturava o monstruoso com o mundano a partir de uma paisagem de sonhos ou pesadelos.

Entre os principais filmes estão "Veludo Azul" (1986), "Cidade dos Sonhos" (2001),"O Homem Elefante", "Uma História Real", "Eraserhead" (1977), "Coração Selvagem" (1990) e "Império dos Sonhos" (2006).

Após ser criticado por esse último filme, Lynch passou a se dedicar às pinturas, a fabricação de café e a meditação transcendental —prática budista adotada por ele no final dos seus 20 anos. "Tudo em mim mudou quando comecei a meditar", ele refletiu em seu livro de memórias de 2018, "Room to Dream" (coescrito com Kristine McKenna).

Infância e carreira

Nascido em 20 de janeiro de 1946 em Missoula (Montana, nos EUA), David Keith Lynch era filho de Donad, um cientista pesquisador do Departamento de Agricultura, e de Edwina, uma professora de inglês. O trabalho dos pais fez com que o diretor se mudasse com frequência de Montana para Idaho, para o estado de Washington e para Virgínia.