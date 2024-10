Festival traz ao Brasil intervenção de museu belga da arte urbana

A curadoria é assinada por Luan Cardoso, curador e idealizador do NALATA Festival, e por David Roos, curador-chefe do museu STRAAT. Fruto desta parceria é a participação do duo de artistas holandeses Telmo Miel, formado por Telmo Pieper e Miel, que fará um mural no bairro de Pinheiros. Participam também o artista brasileiro Tinho SP, o artista visual português Nuno Viegas, e a artista visual, muralista, ilustradora e tatuadora portuguesa, Tamara Alves, que pintarão as empenas no bairro de Pinheiros.

Obra de Okuda no Festival Nalata Imagem: Carla Arakaki

"O NALATA continua a se afirmar como um dos principais eventos de arte urbana no Brasil. Desde a sua estreia, o festival tem reinventado a paisagem de São Paulo, utilizando a arte como uma potente ferramenta de expressão e transformação do espaço público. Nesta edição, em parceria inédita com o STRAAT, ampliamos nossa programação para fortalecer a democratização da cultura e impulsionar o cenário das artes no país", afirma Luan Cardoso, curador e idealizador do NaLata Festival.

Desde 2020, o festival já fez em São Paulo 64 obras em murais e empenas, além de contêineres, escolas, vitrines e esculturas espalhadas pela cidade, somando mais de 13 mil metros cúbicos de pinturas e 11 mil litros de tinta utilizados.

Serviço:

Data de abertura do museu: 5 de outubro

Local: rua Cardeal Arcoverde, nº 2910

Duração: 05/10 a 03/11

Entrada: Gratuita

Informações para retirada de ingressos: aqui