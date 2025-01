ANALU apresenta show em homenagem a Elis Regina

A cantora e compositora ANALU se apresenta no Blue Note São Paulo na próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro, com o show "ANALU canta Elis". A performance promete ser uma homenagem à inesquecível Elis Regina, uma das maiores vozes da música brasileira, que sempre inspirou ANALU.

Imagem: Divulgação

A noite será marcada por versões cuidadosamente interpretadas das canções mais icônicas da cantora, como O Bêbado e a Equilibrista, Águas de Março e Como Nossos Pais. ANALU, que aos 16 anos foi indicada ao Grammy Latino com seu álbum de estreia, faz uma ponte entre o passado e o presente no show ANALU canta Elis, com uma interpretação que busca não apenas reviver, mas também reinventar as canções de Elis, imortalizando o seu legado de forma única.

SERVIÇO

ANALU canta Elis

Data: 31 de janeiro de 2025

Horário: 20h

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 4800 - São Paulo, SP

Ingressos: Eventim