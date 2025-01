Documentário revela segredos sobre a princesa Diana

A história voltou a ter destaque porque a biografia Dancing With Diana: A Memoir será transformada em um documentário. Narrado pela professora da princesa, a dançarina Anne Allan, que participou do projeto ultrassecreto e cocoreografou a rotina de Uptown Girl, o documentário vai cobrir um período de nove anos, desde o início de 1981, quando Diana voltou a ter aulas de dança sem conhecimento de ninguém no Palácio, até o momento que ela ganhou maior controle de sua vida.

Como confidente da princesa, Anne testemunhou a paixão de Diana pela dança assim como seu amadurecimento forçado diante de tanta pressão da fama estratosférica que alcançou ao entrar para a Família Real. O documentário deve incluir imagens inéditas das duas, assim como entrevistas com parentes e amigos.

Mesmo se para os fãs de Diana toda essa passagem não chegue a ser "novidade", é sempre bem-vindo descobrir novas imagens da princesa e voltar a ouvir histórias do período mais encantador de sua vida. As aulas foram muito além de eventos sociais, duraram nada menos do que quase uma década portanto cobre o período mais marcante da vida dela.

Apenas porque estava treinada, que Diana conseguiu dançar (e dar show!) com uma estrela do tamanho de Wayne Sleep. Com apenas 25 anos na época, Diana ficou decepcionada com a rejeição de Charles uma vez que o público a aplaudiu ardorosamente. Tanto que foi Wayne que recomendou parar de agradecer e "deixá-los querendo mais". Qual a maior surpresa de Anne e Wayne sobre o evento? A definição de Diana que disse que era "Melhor que o casamento!"

"Diana só queria que Charles ficasse emocionado", a professora comentou. "Quando você sente que alguém não te ama, isso tem um efeito sobre você", lastimou porque a princesa pensava "que havia amor", e Anne concordava. "Tenho certeza de que havia."

Seja como for, as aulas renderam frutos. Quatro anos depois, em 1985, Diana se sentiu segura o suficiente para dançar com John Travolta na Casa Branca, em um banquete de estado oferecido pelo então presidente Ronald Reagan. Em um vestido de veludo azul icônico assinado por Victor Edelstein, é uma das imagens mais lendárias da princesa (que na verdade queria ter dançado com Mikhail Baryshnikov, que estava no evento, mas não topou o desafio).