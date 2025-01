Alexandre Pires comanda cruzeiro com Thiaguinho, Péricles e mais atrações

A PromoAção, maior empresa de festivais em alto-mar do mundo, anunciou a quarta edição de seu cruzeiro temático com Alexandre Pires. O evento acontecerá de 4 a 7 de dezembro de 2025 a bordo do navio MSC Preziosa, com partida do Porto de Santos (SP). As vendas para essa experiência já começaram nas redes oficiais da PromoAção e do artista.

Alexandre Pires Imagem: Divulgação

O festival contará com shows de Alexandre Pires e seu grupo Só Pra Contrariar, além de atrações como a Roda de Samba do Nêgo Véio, Thiaguinho, Péricles, Léo Santana e Paralamas do Sucesso.