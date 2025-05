Roteiro de restaurantes para o Dia das Mães

Com a chegada do Dia das Mães, muitas famílias enfrentam o clássico dilema de dividir o domingo entre mãe e sogra. Pensando nisso, o restaurante Quinta Natural, em Pinheiros, propõe uma solução prática e deliciosa: celebrar antecipadamente no sábado, dia 10 de maio, com um almoço especial em seu buffet à vontade. Por R$60 por pessoa, o buffet inclui sucos naturais, sobremesas e uma variedade de pratos frescos e saborosos, com o equilíbrio que é marca registrada da casa. E para quem costuma almoçar em grupo, uma grande vantagem: o restaurante trabalha com preço único e comanda individual, evitando surpresas ou confusões na hora de dividir a conta.

Rua dos Pinheiros, 1293, Pinheiros | Telefone: (11) 96929-3152 | Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11:30 às 15:00 | @quintanatural

Rendez-Vous Imagem: Gustavo Pitta/Divulgação

Rendez-Vous

O café e bistrô francês Rendez-Vous, localizado em Pinheiros, criou um brunch especial para comemorar o Dia das Mães com o charme e os sabores de Paris. O Brunch L' amour traz diversas delícias, como tartine de pão de fermentação natural com pasta de avocado, salmão fresco, rúcula e ovo pochê; cesta de pães e folhados variados com geleia, manteiga e mel para acompanhar; salada de frutas com yogurt e granola; drink Mimosa e café expresso. Disponível das 9h às 14h.

Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros | Telefone: (11) 4564-0146 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 23h; aos sábados, das 09h às 23h; e aos domingos, das 09h às 18h30 | Pet-friendly | @rendezvous.bistro