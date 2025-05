Wagner Moura retorna ao teatro após 16 anos longe dos palcos

Após um longo período dedicado ao cinema e ao streaming, Wagner Moura vai voltar ao teatro ainda este ano. A informação foi revelada durante sua participação no podcast Dinner's on Me, apresentado por Jesse Tyler Ferguson. Durante a conversa, Wagner comentou sobre a experiência de retornar aos palcos depois de tanto tempo afastado. "A última peça que eu fiz foi em 2009. Eu vou fazer teatro este ano e estou animado, mas também com medo", disse o ator.

Wagner Moura Imagem: Reprodução

O novo projeto é uma adaptação da peça Um Inimigo do Povo, escrita pelo dramaturgo norueguês Henrik Ibsen em 1882. A produção terá início no Brasil e, de acordo com Wagner, deve seguir para apresentações na Europa, incluindo festivais do continente. Em 2009, sua última atuação nos palcos foi em uma versão de Hamlet, dirigida por Aderbal Freire-Filho. A peça foi bem recebida pela crítica. Conhecido por papéis marcantes como Pablo Escobar em Narcos e Manny em Ladrões de Drogas, Wagner tem se destacado no cinema internacional, mas agora revisita suas origens no teatro.