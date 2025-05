Agrotalk Show abre a maior feira agropecuária da América Latina

A edição 2025 do Agrotalk Show marcou oficialmente a abertura da Agrishow, maior feira agropecuária da América Latina, e reforçou o papel do evento como um dos mais relevantes fóruns de discussão estratégica do agronegócio brasileiro. Realizado em Ribeirão Preto no dia 27 de abril, o encontro reuniu autoridades nacionais e internacionais, especialistas, empresários e representantes do setor público e privado para debater os rumos do agro diante das novas dinâmicas da economia global.

Aryane Garcia e Ratinho Jr. Imagem: Kaique Oliveira/Divulgação

Um dos momentos mais emblemáticos do evento foi a homenagem ao governador do Paraná, Ratinho Junior, que recebeu a Joia do Agro - uma peça exclusiva feita com pedras brasileiras, em reconhecimento à sua contribuição para o fortalecimento e a modernização do agronegócio no estado e no país.