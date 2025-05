Exposição celebra a cultura brasileira na Bolívia

Os fotógrafos Malu Mesquita, Vinicius Garcia e Paulo Henrique Cruz participam da exposição "Celebrando o Brasil", parte da 4ª edição da mostra MIRÁ - Arte, Design e Arquitetura. O evento acontece entre os dias 7 e 30 de maio, com apoio do Consulado Geral do Brasil em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Foto de Malu Mesquita Imagem: Malu Mesquita/Divulgação

A exposição reúne imagens do Pantanal, Amazônia, festas populares e da cidade de São Paulo, oferecendo um recorte visual da diversidade brasileira. Durante a mostra, também será lançado o livro Crônicas de uma São Paulo Possível, organizado por Renato Negrão e com curadoria de Malu Mesquita.