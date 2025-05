Gaby Alves lança sua primeira coleção de joias

Gaby Alves Imagem: Divulgação

A coleção é inspirada em memórias familiares e nas mulheres que marcaram sua vida. As peças dialogam com os bordados que a artista realiza há anos, especialmente representações de São Francisco, Santo Antônio e diferentes versões de Nossa Senhora. Segundo Gaby, o trabalho é um tributo às suas duas avós - uma devota e colecionadora de colares, outra amante do artesanato - e à sua tia, fã de pedras azuis e de Rita Lee.

Gaby resume a proposta da coleção como uma forma de levar os bordados para além do tecido. "É a fé bordada, o entra e sai da agulha no tecido. Agora, esses símbolos saem do tecido e ganham nova vida nos colares. São pedras que ganham vida. Para, quem sabe, transformar a vida de quem as usar", afirma.