Renata Sorrah participa de nova peça que dialoga com Tchekhov

A atriz Renata Sorrah está em cartaz com o espetáculo Ao Vivo [Dentro da Cabeça de Alguém], uma produção da Companhia Brasileira de Teatro. A peça, com texto original e direção de Marcio Abreu, estabelece um diálogo com a obra de Anton Tchekhov, especialmente com A Gaivota, para refletir sobre questões contemporâneas.

Renata Sorrah Imagem: Reprodução

O elenco conta também com Rodrigo Bolzan, Rafael Bacelar, Bárbara Arakaki e Bixarte. A montagem convida o público a entrar na mente de uma artista e explorar suas memórias, sonhos e pensamentos, percorrendo imagens recentes da história do Brasil e do mundo.



A temporada acontece no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, com apresentações de quinta a sábado, às 19h, e domingos, às 18h, até 31 de maio. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site riocultura.eleventickets.com.