Príncipe Harry vence tabloide e obtém pedido de desculpas histórico

O caso de privacidade de Harry contra o News Group Newspapers deveria começar no Tribunal Superior no dia 21 de janeiro, mas o príncipe estava ausente (permaneceu na Califórnia) e as duas partes pediram mais um adiamento, o que o juiz Timothy Fancourt negou. Seria a terceira solicitação para ter mais tempo, e ele afirmou que já havia tempo suficiente para as negociações. Se não tivessem chegado a um acordo, Harry teria que testemunhar no processo, e muitos queriam ouvi-lo para saber ainda mais detalhes pessoais sobre o 5º na sucessão do trono.

O processo era sobre como o News Group Newspapers (NGN) teria coletado ilegalmente informações sobre o príncipe, alegando que seus jornalistas e investigadores particulares o atacaram com matérias e notas maliciosas, desenterrando sujeira sobre sua vida, e que executivos da empresa ajudaram a encobrir os atos ruins, algo que o NGN negava categoricamente ter feito. Harry alegou que mais de 200 artigos publicados pela NGN entre 1996 e 2011 continham informações coletadas por meios ilegais e repetidamente disse que queria que o caso fosse a julgamento para que pudesse obter "responsabilização" por outras supostas vítimas de coleta ilegal de notícias de informações privadas por jornalistas da NGN.

O acordo significa que Harry não poderá mais buscar uma decisão judicial validando suas alegações. O NGN pediu desculpas "pela invasão telefônica, vigilância e uso indevido de informações privadas por jornalistas e investigadores particulares instruídos por eles" no The Sun. Mais ainda, o grupo vai pagar ao príncipe "danos substanciais" enquanto os dois lados acertavam sua reivindicação legal. A notícia é outra vitória para o Duque de Sussex. Há dois anos, a Fox (que faz parte do grupo NGN) pagou quase 800 milhões de dólares para resolver as acusações de fraude de votos na eleição presidencial americana de 2020, e, mesmo que o valor seja sigiloso, é igualmente importante para ele.

Desde 2019, quando decidiu abraçar a cruzada contra os tabloides, Harry tem se visto como um "Don Quixote" contra a desinformação. Na declaração oficial sobre o processo, o advogado uniu toda cobertura negativa ao duque e Meghan como uma retaliação à sua iniciativa. "Como resultado direto de sua posição, o Príncipe Harry e sua família imediata também tiveram que suportar repetidamente uma cobertura agressiva e vingativa desde o início de sua reivindicação há mais de cinco anos. Isso criou sérias preocupações para a segurança dele e de sua família", disse o advogado.

O processo contra o NGN não era apenas de Harry. Outros famosos como Hugh Grant e Sienna Miller estavam na mesma luta, mas fizeram acordos ainda em 2024 porque os desgastes pessoais e financeiros eram arriscados demais. Com isso, Harry assumiu para ele a posição de se posicionar por todos, não abrindo mão de seguir em frente. Seu irmão, William, o Príncipe de Gales e herdeiro do Trono, também processou o mesmo grupo em 2020, entrando em acordo financeiro e mantendo toda negociação sigilosa, algo que os fãs de Harry sempre criticaram, mais ainda que em um posicionamento contra a BBC, William disse que a imprensa colaborou para o sentimento de paranoia de sua mãe e Harry considera que ela não era paranoica, mas correta. Mas isso é outra discussão.

No processo no qual Harry saiu como herói, a declaração do grupo NGN diz: "A NGN oferece um pedido de desculpas completo e inequívoco ao duque de Sussex pela intrusão séria do The Sun entre 1996 e 2011 em sua vida privada, incluindo incidentes de atividades ilegais realizadas por investigadores particulares trabalhando para o The Sun. A NGN também pede desculpas ao duque pelo impacto sobre ele da extensa cobertura e da intrusão séria em sua vida privada, bem como na vida privada de Diana, Princesa de Gales, sua falecida mãe, em particular durante seus anos mais jovens. Reconhecemos e pedimos desculpas pela angústia causada ao Duque e pelos danos causados aos relacionamentos, amizades e família, e concordamos em pagar a ele danos substanciais. Também é reconhecido, sem qualquer admissão de ilegalidade, que a resposta da NGN às prisões de 2006 e ações subsequentes foram lamentáveis."