É possível "tirar" os títulos do Príncipe Harry?

A Constituição dos Estados Unidos estabelece uma série de requisitos para a candidatura a cargos públicos. Por exemplo, Harry jamais poderá ser Presidente porque essa posição demanda ser cidadão nato e ele não é. Mas poderá ser Senador, estar Câmara dos Representantes ou ser Governador, deste que mude seu status de residente permanente para cidadão naturalizado. Esse processo leva alguns anos. O importante é ressaltar que seus títulos nobiliárquicos britânicos não seriam automaticamente retirados. O uso e reconhecimento desses títulos nos Estados Unidos seriam puramente cerimoniais, como já são, uma vez que o país não reconhece legalmente títulos de nobreza.

Harry também continuaria na linha de sucessão ao trono britânico, porque não há regra explícita que o impeça de ser cidadão de outro país. Contudo, questões de incompatibilidade diplomáticas ser levantadas, especialmente se ele ocupasse uma posição mais próxima ao trono. A retirada de títulos não é apenas uma questão administrativa; ela simboliza uma ruptura formal com a monarquia ou um posicionamento contra comportamentos que vão contra o esperado de um membro da realeza. Esse ato pode ser polêmico, pois envolve interpretações sobre tradição, dever e lealdade.

E se Meghan Markle entrar para a política?

Há muitos que apostem que Meghan Markle ainda contemple a ideia de seguir carreira política, embora ela não tenha manifestado nenhuma informação a respeito. Ela, como americana, tem todo o direito. Caso Meghan ocupasse um cargo político de destaque, especialmente como presidente ou vice-presidente, as relações entre os EUA e o Reino Unido poderiam ser observadas com maior cuidado diante do histórico pessoal dela com os parentes do marido e com a mídia britânica.

Mas, se um dia Meghan decidir se candidatar a um cargo político nos Estados Unidos, isso não mudaria legalmente o status do Príncipe Harry ou de seus filhos na monarquia britânica. Isso porque ela não tem títulos reais no sentido estrito: é apenas seu casamento com Harry que a coloca como Duquesa de Sussex. Claro que a conecta simbolicamente à monarquia britânica, mas ela não desempenha funções oficiais como membro da realeza. Meghan Markle como política poderia ser visto como um tema diplomático sensível porque a monarquia é apolítica, e uma campanha eleitoral dela poderia ser interpretada como potencialmente contraditória com os valores da instituição. Aí sim, os críticos de Harry fariam uma festa porque e ele fosse percebido como apoiando ativamente a campanha da esposa poderia gerar críticas e discussões sobre a neutralidade esperada dos membros da realeza. Pensando bem, aqui já é o coração de todo drama atual, não é? Afinal, Harry tem opinado sobre vários temas políticos.

No final das contas, tudo depende mais de Harry do que da Família Real