Marcelo Médici confirma nova temporada de “Cada Um Com Seus Pobrema?”

Por: Flávia Viana

Com mais de 30 anos de carreira no teatro, em novelas, filmes e humorísticos, Marcelo Médici protagonizou vários espetáculos de sucesso. Porém o que mais escuta do público é a pergunta: "quando você retornará com o Cada Um Com Seus Pobrema?". Atendendo aos pedidos, o ator remontou seu solo, previsto inicialmente para poucas apresentações em comemoração aos 20 anos da estreia. Todavia, devido ao enorme sucesso, a temporada foi prolongada e agora terá sua estreia no palco do Teatro Fernando Torres em 1º de fevereiro.

Marcelo Médici Imagem: Divulgação

Nesta comédia-solo, vista por mais de 1 milhão de pessoas por todo o Brasil desde 2004, Marcelo Médici interpreta oito personagens hilários e surpreende com sua agilidade e talento de mudar radicalmente de expressão e voz. Figuras já conhecidas do grande público, como o corinthiano Sanderson (presente também no programa Vai Que Cola), o último mico-leão-dourado do mundo e a vidente Mãe Jatira (famosos em vídeos no YouTube e programas de TV), e a apresentadora infantil Tia Penha, entre outros, fazem parte desse sucesso. Com uma linguagem moderna, humor inteligente e veloz, o espetáculo contagia o público, levando-os às gargalhadas do início ao fim.