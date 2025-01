Paulo Goulart Filho reestreia em nova profissão em Orlando

Com uma sólida carreira de mais de 40 anos no teatro, na televisão e no cinema, Paulo traz consigo o legado artístico dos pais, Paulo Goulart e Nicette Bruno. Agora, ele utiliza a comunicação e o carisma que o consagraram no mundo das artes para oferecer um atendimento personalizado a brasileiros e estrangeiros que buscam investir em imóveis de alto padrão em Orlando, uma das cidades mais procuradas por investidores internacionais.

Apesar do novo foco no mercado imobiliário, Paulo Goulart Filho faz questão de reforçar que a carreira artística continua a todo vapor. Ele seguirá se dedicando a projetos como ator e diretor, conciliando as duas áreas. "Minha essência é artística, e nunca vou deixar de atuar. Essa nova fase é um complemento, uma forma de ampliar meus horizontes e trazer novas experiências para minha vida profissional e pessoal", afirma.

O mercado imobiliário em Orlando, impulsionado pelo turismo, parques temáticos e alta qualidade de vida, oferece inúmeras possibilidades para quem deseja investir em imóveis de luxo, seja para moradia, férias ou negócios. Com a habilidade de criar conexões genuínas e seu forte espírito empreendedor, Paulo promete entregar um atendimento diferenciado, estabelecendo uma ponte entre o público brasileiro e as melhores oportunidades nos Estados Unidos.

Além de seu trabalho como corretor, Paulo planeja usar as redes sociais para compartilhar conteúdos sobre o mercado imobiliário, dicas de investimentos e insights sobre a vida em Orlando, buscando inspirar e informar quem deseja expandir seus negócios no exterior.

Essa nova etapa mostra que Paulo Goulart Filho segue fiel a uma de suas principais características: a capacidade de se reinventar. Somando suas atividades no mercado imobiliário com seus projetos artísticos, ele reforça que é possível explorar diferentes paixões sem abrir mão de suas raízes. "A vida é feita de desafios, e eu gosto de abraçá-los. Continuo sendo ator, mas agora com novas histórias para contar — e algumas delas se passarão aqui, em Orlando."