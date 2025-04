Flávia Anastácia estreia no SPFW em desfile inspirado na TV brasileira

Flávia Anastácia Imagem: @agfotosite/Divulgação

"É a minha primeira vez na passarela do SPFW e é emocionante, todo modelo almeja estar nesse lugar. Foi especial desfilar pela LED com uma coleção tão significativa, celebrando a TV brasileira… maravilhoso!", comentou Flávia Anastácia após sua estreia.

Com presença cada vez mais notada na cena fashion, Flávia foi recentemente destaque na edição impressa da Vogue Brasil, reforçando sua ascensão no mercado e sua potência como novo rosto da moda nacional. Sua participação no SPFW é mais um passo importante em uma trajetória que une beleza, representatividade e autenticidade.

Flávia Anastácia, 29 anos, é natural de Niterói (RJ) e atua como modelo, stylist e produtora de moda. Iniciou sua trajetória na indústria fashion aos 19 anos, participando de campanhas para grandes marcas como C&A, Farm e Nalimo. Em 2017, estampou a capa do caderno Ela, do Jornal O Globo, e em 2019, protagonizou o ensaio "Orixás", clicado por Beto Gatti. Ao longo da carreira, marcou presença em trabalhos de destaque como o editorial da Veste Rio para a Vogue Brasil, o ensaio O Despertar para a Harper's Bazaar BR, além de desfilar para a Riachuelo com o grupo CRIA. Em suas redes sociais, compartilha momentos do seu cotidiano e bastidores da sua atuação no universo da moda.