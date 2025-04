Rei Charles e Rainha Camilla se preparam para a Páscoa com a Família Real

A Reação à Viagem

Mas, mesmo com muitos relembrando os tortuosos anos iniciais do romance de Charles e Camila, que causaram tanta dor à Diana, a visita do casal à Itália foi recebida com entusiasmo e admiração generalizados, tanto pela mídia quanto pelo público. Fotos do casal registraram os dois muito alegres e muitas matérias sobre o segredo da felicidade no casamento se multiplicaram, com Camila revelando durante um compromisso em uma escola local antes do jantar no palácio que o segredo do casamento dos dois era compartilhar o mesmo senso de humor, a resiliência driblar suas agendas lotadas: "Estamos sempre indo em direções diferentes, como navios que se cruzam à noite, na verdade," ela brincou.

O casal real já está de volta ao Reino Unido, onde vão passar a Páscoa juntos. O Palácio de Buckingham já confirmou que Charles e Camilla liderarão a Família Real no Domingo de Páscoa, na Capela de São Jorge, em Windsor. Em 2024, o Rei compareceu à igreja no Domingo de Páscoa, em sua aparição pública mais significativa após o diagnóstico de câncer, mas as ausências do Príncipe William e a Princesa Catherine, na época ainda lidando com o tratamento de câncer, foram sentidas. Agora que ela está em remissão é esperado que todos estejam presentes em Windsor no Domingo de Páscoa, mas ainda não foi confirmado. Quer dizer, todos menos Príncipe Harry e Meghan Markle, que seguem recusando voltar até que a questão da segurança oficial para os dois seja resolvida. O tribunal se comprometeu a dar uma resposta quanto à questão antes do feriado. Será que será um recomeço para todos? Nada mais adequado para a data, mas ainda muito improvável...