Maior festival de gastronomia do mundo acontece em junho em SP

O Taste Festivals é um evento internacional que acontece em Londres, Dublin, Paris, Milão, Roma, Amsterdã, Atenas, Istambul, Dubai, Abu Dhabi, Riade, África do Sul e São Paulo, onde a paixão pela gastronomia é uma marca registrada. O Taste São Paulo Festival, que ocorre na capital paulista, conquistou em 2024 a marca de maior edição do mundo, recebendo 72 mil pessoas. A 9ª edição do Taste São Paulo Festival acontece no mês de junho, nos dias: 13, 14 e 15 (sexta-feira a domingo), 19, 20, 21 e 22 (quinta-feira a domingo), 27, 28 e 29 de abril, no Parque Villa-Lobos.

Imagem: Vans Bumbeers/Divulgação

Este ano o festival será apresentado pelo Sam´s Club e traz novidades como o crescimento na estrutura, ampliação no line-up de restaurantes, mais dias de evento, maior número de aulas, palestras - atividades gratuitas, shows musicais e experiências exclusivas. Com curadoria do consultor gastronômico Luiz Américo Camargo, desde a primeira edição, o Taste São Paulo Festival 2025 vai reunir um time de renomados restaurantes e bares de São Paulo, proporcionando diversidade gastronômica com alta qualidade e esmero dos chefs.