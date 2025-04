Príncipe Harry faz desabafo: "Meus Piores Medos foram Confirmados"

Harry falou diretamente à revista People, portanto as declarações não são especulativas. A briga, que começou depois que o casal deixou a Inglaterra, em 2020, ainda não chegou ao fim. Atualmente o príncipe está recorrendo da decisão que suspende a ele o direito de usar os serviços oficiais de segurança garantida pelo Estado e passou dois dias no Tribunal Real de Justiça de Londres para ouvir toda argumentação dos advogados pessoalmente. Segundo ele, não ter o tratamento que tinha antes é o que o impede de reatar com seu pai e seu irmão. Ele disse à revista de celebridades americana que está "exausto e sobrecarregado" e que tudo "é realmente triste".

De todo o drama dos últimos cinco anos, talvez esse seja o mais complexo de todos. O príncipe esteve com pai rapidamente em fevereiro de 2024, após o diagnóstico de câncer do Rei Charles, mas desde então a comunicação entre eles é inexistente. A revista diz que Charles não atende mais às ligações de Harry nem responde às suas mensagens. William tampouco. Especialistas dizem que a atitude dos dois é mais por questões de conflitos legais do que pessoais: caso comentem algo com Harry, certamente essa informação entra no processo e eles não podem se envolver. Claro que o príncipe acredita no oposto: ele tem certeza que, como Rei, Charles pode influenciar a decisão e aí está o paradoxo da situação. Charles e William respondem à Coroa antes de mais nada.

Ainda assim, o príncipe diz à People que "encontrou uma maneira de seguir em frente e perdoar muito do que aconteceu desde 2016", mas que "as pessoas ficariam chocadas com o que está sendo retido", aludindo às informações confidenciais discutidas no Tribunal. Para ele, "esta [batalha] sempre foi a mais importante".

A decisão oficial do Tribunal ainda não foi pronunciada, Harry pode vencê-la, mas, pelas declarações ele entendeu que mesmo vencendo a batalha, perdeu a guerra. Embora o príncipe continue buscando uma solução legal que preserve sua proteção e dignidade, suas palavras revelam um sentimento de frustração crescente, sendo claro que, independentemente do desfecho, o vínculo com a monarquia, principalmente com seu pai e irmão, permanece irremediavelmente danificado. O desgaste emocional e as divisões familiares são o verdadeiro preço de sua luta.