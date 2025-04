Festival Raízes celebra ancestralidade e gastronomia em Porto Seguro

Alinhados ao tema do evento, os restaurantes inscritos apresentarão pratos elaborados com ingredientes e insumos originários da África, seguindo técnicas tradicionais herdadas das mulheres africanas — as primeiras chefs de cozinha do nosso país e verdadeiras protagonistas dessa história marcada por sabor e resistência. Os pratos ofertados no festival foram divididos em categorias: Prato Principal, Pizzas e Lanches, Petiscos, Sobremesas e Sorvetes, e Drinks.

O pontapé inicial do evento será a Escola Gastronômica na Passarela do Descobrimento, que acontece nos dias 11 e 12 de abril, sob o comando da Chef Dona Carmem Virgínia. Ela começou na cozinha inspirada pela apresentadora Ana Maria Braga e, atualmente, comanda um restaurante reconhecido como Patrimônio Cultural e Gastronômico. Carmem já preparou um jantar temático sobre ancestralidade africana — o "Jantar dos Orixás" — para o ator Will Smith, durante o Rock in Rio 2024.

A escolha de Carmem para abrir o Festival Raízes deste ano não foi por acaso. Falar de Carmem é falar diretamente sobre nossas raízes africanas. Seus pratos carregam a história e todo o simbolismo de uma cultura múltipla, rica e saborosa. Seu restaurante, o Altar Cozinha Ancestral, com unidades em São Paulo e no Recife, exalta a herança africana em um cardápio que é, como ela mesma define, uma carta de amor aos nossos antepassados, celebrando a cultura e as religiões de matrizes africanas.

Além de Carmem Virgínia na Cozinha Show, a Escola Gastronômica contará com atrações musicais, como Samba In Casa e a Banda Virou Bahia; Cozinha Kids com Fernanda Nogueira, a Boneca Rosa; o Chef Gilmar Bittencourt; o mixologista Júnior Hilley; além de atrações culturais como a Roda de Capoeira e o Samba de Roda das Marisqueiras de Belmonte.

O Festival Raízes é uma realização da Abrasel, com correalização da Prefeitura de Porto Seguro e do Senac, e conta com apoio do Sebrae e da Veracel, além do patrocínio do Governo do Estado da Bahia.

Mais informações em @raizesdeportoseguro.