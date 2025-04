São Paulo Restaurant Week homenageia a região Norte do Brasil

Com o tema da edição homenageando o Norte do país, os chefs foram desafiados a criarem releituras e pratos inéditos com insumos da região. O Vicky Barcelona Restaurante & Lounge, que mistura o modernismo catalão com a energia paulistana, por exemplo, traz muita criatividade e insumos amazônicos no menu week, como tapioca, cupuaçu, caldo de pato, castanha do pará, mandioca e açaí.

"Com essa iniciativa incentivamos a produção sustentável e a manutenção dos ecossistemas amazônicos, além de estimularmos a troca de conhecimento e a inovação em cada pólo gastronômico em que estamos inseridos, como São Paulo, por exemplo, explica o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

Participando do festival na categoria premium, o Vicky Barcelona disponibiliza para o almoço - a R$ 89,90 - duas opções de entrada, três de prato principal e duas de sobremesa.

Fazer o bem e promover a transformação social já é uma tradição da São Paulo Restaurant Week. A cada menu vendido durante o festival, é estimulada a doação de R$2,00 para o Projeto Chef Aprendiz, que aposta na gastronomia como ferramenta para capacitar jovens entre 17 e 20 anos em situação de vulnerabilidade social. Saiba mais em: chefaprendiz.com.br/sprw-doacao



SERVIÇO:

34ª São Paulo Restaurant Week

Data: 11 de abril a 11 de maio

Em breve, todos os restaurantes participantes e seus menus estarão disponíveis em www.restaurantweek.com.br. Acompanhe todas as novidades em @restaurantweekbrasil