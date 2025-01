Como eles se conheceram - Jerry Hall e Mick Jagger

Após o jantar, o grupo foi para a famosa discoteca Studio 54, a mais badalada da época em Nova York. "No dia seguinte, ele passou a telefonar várias vezes, do estúdio, de onde estivesse, e sempre me mandava flores", contou Jerry em sua autobiografia, Jerry Hall's Tall Tales. "E eu pensei: 'Puxa, esse cara está mesmo a fim'."

Apesar de Mick ainda estar casado com Bianca e Jerry estar noiva de Ferry, eles começaram a se encontrar em segredo. Quando Ferry viajou para a Suíça para gravar um novo disco, Jerry acompanhou Mick em férias no Marrocos, algo que logo foi descoberto pela imprensa e amplamente divulgado. Irritado, Ferry espalhou boatos de que Jerry havia se envolvido com o xá do Irã antes do noivado.

Em 1977, Jerry terminou seu relacionamento com Ferry para ficar com Mick, que ainda era casado. Finalmente, no dia 11 de maio de 1978, Bianca pediu o divórcio de Mick, alegando que a reconciliação era impossível.

Mick e Jerry viveram juntos durante anos e tiveram dois filhos antes de se casarem em uma cerimônia hindu na ilha de Bali, na Indonésia, em 1990.

Do livro "Como Eles se Conheceram", de Joey Green.