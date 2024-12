Palco do Réveillon na Paulista terá contagem regressiva com Bruno e Marrone

Com inspiração na literatura, em que livros vão compor o cenário, expondo frases sobre a cidade de São Paulo, o Réveillon na Paulista terá contagem regressiva com Bruno e Marrone, shows de Roberta Miranda, Gloria Groove, MC Livinho, Junior Lima e gospel com Thales Roberto e Renascer Praise. A festa, realizada pela Prefeitura, será encerrada pela Escola de Samba Mocidade Alegre.

Bruno e Marrone Imagem: Reprodução

O espetáculo que celebra a passagem do ano privilegia a exibição de cores e desenhos harmônicos, com a menor produção possível de ruído, durante 10 minutos. O objetivo é preservar a saúde e o bem-estar dos mais sensíveis ao barulho, como idosos e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além dos animais de estimação.