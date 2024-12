Lethicia Bronstein e Estrela relançam brinquedo clássico dos anos 80

Por: Flávia Viana

Em parceria com a estilista, a Escolinha de Moda Lethicia Bronstein convida as crianças a se aventurarem no universo da moda, criando modelos incríveis e desenhando roupas exclusivas, como verdadeiros estilistas. Basta deixar o lado fashionista e criativo aflorar para desenvolver looks únicos e estilosos. Este brinquedo é uma oportunidade de explorar talentos, despertar habilidades e mergulhar na diversão de criar moda com autenticidade e originalidade.

Imagem: Reprodução

Lançado originalmente pela Estrela nos anos 1980, o produto retorna em uma reedição especial, agora com looks assinados por Lethicia. O kit inclui lápis de cor, moldes, uma moldura, um bloco de notas e grafite, oferecendo tudo o que as crianças precisam para soltar a imaginação. A dinâmica é simples e envolvente: basta escolher os moldes, posicioná-los junto à folha dentro da moldura e, com o auxílio do grafite, transferir o corpo da modelo para a folha na forma de um croqui. A partir daí, a criação dos looks fica por conta da garotada, que pode personalizar e colorir os modelos à vontade.