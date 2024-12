Como apliques de cabelo podem transformar o visual para o final de ano

As festividades de fim de ano são sempre uma ótima oportunidade para experimentar novos estilos de cabelo. No entanto, nem sempre o volume ou o comprimento do cabelo estão de acordo com o look planejado. Felizmente, existem alternativas práticas que podem fazer toda a diferença para quem deseja iniciar o novo ano com um visual diferente. Os apliques instantâneos estão em alta e se tornaram os aliados perfeitos para garantir um efeito deslumbrante de maneira rápida e prática.

Luiz Crispim Imagem: Divulgação

Luiz Crispim (@lullyhair_), especialista em cabelo e apliques, compartilha algumas dicas valiosas para quem quer um visual diferente para o final do ano. Confira as sugestões: