Bella Falconi, Luiza Fiorito e Carol Angotti lideram evento para mulheres

Um grupo de mulheres de destaque nas principais áreas de negócios de Uberlândia (MG) se encontrou no Primeiro Talk Day, realizado na última quinta-feira (12), no Parque Una. O evento teve como objetivo fortalecer a presença feminina nos negócios e promover o empoderamento no universo corporativo. Ao longo do dia, as participantes assistiram a palestras, receberam dicas sobre saúde, moda, decoração e outros temas, além de conhecer marcas renomadas. Entre as palestrantes estavam Bella Falconi, Carol Angotti e Luiza Fiorito, que compartilharam suas experiências.

Carol Angotti, Bella Falconi, Luiza Fiorito Imagem: John Weslley/Divulgação

Carol Angotti e Luiza Fiorito criaram o evento para conectar mulheres de Uberlândia e de todo o Brasil, celebrando a força e a representatividade feminina no mercado. O evento contou com a participação de marcas renomadas, como a Gringa, de Fiorella Mattheis, que fez sua estreia em Uberlândia. O foco foi proporcionar um espaço para mulheres empresárias e profissionais de diversas áreas trocarem experiências e fortalecerem uma rede de apoio mútuo, com o objetivo de impulsionar o protagonismo feminino e criar novas oportunidades de crescimento.